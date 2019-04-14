«Мисс России 2019»: Елена Линкевич из Петербурга вошла в топ-20 красавиц конкурса

СЕГОДНЯ 01:25 2019-04-14T01:32:39+03:00

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В субботу, 13 апреля, прошел финал самого красивого конкурса страны "Мисс Россия 2019". Обладательницей короны за 1 миллион долларов и приза три миллиона рублей стала 20-летняя Алина Санько из Азова. Ну а наши петербургские красавицы тоже достойно проявили себя. Екатерина Калязина вошла в Топ-10 участниц, а 19-летняя Елена Линкевич в топ-20 самых-самых и очень довольна результатом. А сейчас впереди у Лены другие испытания, она собирается поступать в «Университет Гражданской Авиации» и изучает для этого любимую физику. А еще Линкевич, призналась «КП»-Петербург», что обожает Северную столицу и поделилась с нами отрывком из авторского стихотворения.

«...Санкт-Петербург- любимый город,

А в прошлом назван Петроград.

Сам Петр Первый - царь российский

Здесь строил флот, мосты, Кронштадт.

Музеи, статуи, скульптуры...

Повсюду веет стариной.

Соборы, площади, проспекты

И Эрмитаж - для всех родной...»

«Комсомолка» поздравляет победительницу конкурса, ну а Елене Линкевич желает удачи, ведь все главные победы еще впереди.

ИСТОЧНИК KP.RU