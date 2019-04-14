В Сосновой Поляне восьмилетний мальчик упал с дерева и попал в больницу

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-14T10:53:39+03:00

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В субботу, 13 апреля, в Красносельском районе Петербурга в Детскую больницу №1 доставили восьмилетнего мальчика. «Скорую помощь» вызвали к одному из домов на улице Летчика Пилютова. Как оказалось, школьник влез на дерево, но удержаться на ветках не смог и рухнул вниз.

– По собственной неосторожности ребенок упал с дерева, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – Мальчика доставили в больницу с травмами, характерными для падения с высоты, в крайне тяжелом состоянии.

В тот же день доктора сообщили о маленьком пациенте в полицию. Люди в форме уже начали проверку. Они выяснят, достаточно ли внимания родители уделяли ребенку и по чьей вине он сорвался с высоты.

Исходом проверки может стать как административное дело по неисполнению родительских обязанностей, так и уголовное по факту оставления в опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU