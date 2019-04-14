В ЖК «Северная долина» до 2024 года построят семь детских садов и восемь школ

СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-14T11:19:50+03:00

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Как говорил президент, жилье люди покупают вместе с инфраструктурой. Как быстро строятся социальные объекты в ЖК «Северная долина», в субботу, 13 апреля, проверил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Всего ЖК вберет в себя 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Из них 1,2 миллиона уже ввели в эксплуатацию, 368 тысяч «квадратов» в работе, а еще на 284 тысячи «квадратов» получили разрешение на строительство.

Сейчас в «Северной долине» работает пять детских садиков и две школы. До 2024 года планируют построить еще семь детсадов (каждый на 220-260 мест) и восемь школ (каждая на 550-975 мест), а также отделение полиции, пожарное депо и две поликлиники – для взрослых (960 посещений в смену) со станцией «Скорой помощи» и для детей (384 посещения в смену).

– Детский сад на 220 мест построят до конца мая, а школу на 825 мест – до конца июля, – сообщают в пресс-службе вице-губернатора Николая Линченко. – Степень строительной готовности обоих зданий составляет более 70 процентов. Идут отделочные работы и работы по наружным и внутренним инженерным сетям. Подрядчик подтвердил, что график выдерживается, уже 1 сентября оба объекта смогут принять ребят.

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ИСТОЧНИК KP.RU