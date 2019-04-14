2019-04-14T11:32:37+03:00
Происшествия

На Рубинштейна посетитель ударил бармена ножом

Мужчину увезли в больницу, а несдержанного выпивоху до сих пор ищут
Анна ПОСЛЯНОВА
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За поножовщину мужчине грозит до десяти лет за решеткойЗа поножовщину мужчине грозит до десяти лет за решеткойФото: Олег ЗОЛОТО
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Отдых на «питейной» улице Рубинштейна в ночь на субботу, 13 апреля, закончилась поножовщиной. Около половины четвертого утра перебравший спиртного посетитель одного из заведений в доме №36 вышел на улицу «поговорить» с барменом. В результате такого общения с клиентом работник бара оказался в больнице.

– Во время внезапно возникшей ссоры мужчина ударил ножом 33-летнего бармена заведения, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – Затем неизвестный мужчина скрылся.

Бармена госпитализировали в состоянии средней степени тяжести: у мужчины «проникающее колото-резаное ранение брюшной полости».

По факту «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью» уже завели уголовное дело. Вооруженного выпивоху ищет полиция. За поножовщину мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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