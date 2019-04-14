На Рубинштейна посетитель ударил бармена ножом
Отдых на «питейной» улице Рубинштейна в ночь на субботу, 13 апреля, закончилась поножовщиной. Около половины четвертого утра перебравший спиртного посетитель одного из заведений в доме №36 вышел на улицу «поговорить» с барменом. В результате такого общения с клиентом работник бара оказался в больнице.
– Во время внезапно возникшей ссоры мужчина ударил ножом 33-летнего бармена заведения, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – Затем неизвестный мужчина скрылся.
Бармена госпитализировали в состоянии средней степени тяжести: у мужчины «проникающее колото-резаное ранение брюшной полости».
По факту «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью» уже завели уголовное дело. Вооруженного выпивоху ищет полиция. За поножовщину мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU