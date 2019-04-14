За день в Петербурге угнали шесть дорогих иномарок на 17 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-14T12:24:22+03:00

Хозяин самой дорогой машины приехал на ней из другого региона Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Суббота, 14 апреля, в Петербурге была богата на угоны дорогих легковушек. За день в полицию города поступило шесть заявлений от владельцев машин стоимостью от 1,5 до 5,3 миллиона рублей.

Как «Комсомолке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «ласточек» за полтора миллиона рублей лишились 31-летняя женщина, которая оставила «Ниссан Икс-трэйл» на Ушаковской набережной, и 48-летний мужчина, припарковавший свой «Ниссан Кашкай» в Гатчине на улице Рощинской.

44-летний петербуржец не нашел на месте «Киа Сорренто» за 1,9 миллиона рублей: мужчина оставил авто на Заставкой. Автоледи 35 лет не обнаружила на стоянке на Ленинском проспекте свой «Лексус RX 300» за 3,1 миллиона. Еще одна автомобилистка, 50 лет, осталась без «Рэндж Ровера» за 3,9 миллиона рублей, который она поставила на проспекте Стачек.

Но больше всех поживились угонщики, орудовавшие на проспекте Художников. Им в руки попался «БМВ 730» за 5,3 миллиона рублей. Его 39-летний хозяин приехал на дорогой иномарке в Петербург из другого региона.

ИСТОЧНИК KP.RU