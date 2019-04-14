В Киришах несовершеннолетний пытался зарезать свою бабушку

СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-14T13:50:25+03:00

За покушение на убийство родственницы парню грозит до 11 лет за решеткой Фото: Иван ВИСЛОВ

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С ножом на собственную бабушку бросился юный житель Киришей. Утром 12 апреля 17-летний молодой человек во время ссоры несколько раз ударил пенсионерку ножом в грудь. К счастью, 67-летнюю женщину вовремя привезли в больницу.

– 67-летняя пострадавшая является попечителем несовершеннолетнего, – сообщают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Ленобласти. – Отец подростка лишен родительских прав, мать умерла.

На молодого человека завели уголовное дело по факту покушения на убийство. Так как статья тяжкая, то юный возраст его не спасет. Парня задержали и вот-вот отправят под арест.

Пока доктора пытаются спасти пожилую женщину, следователи ищут причины внезапной агрессии ее внука. За покушение на убийство своей самой близкой – и, возможно, единственной – родственницы парню грозит до 11 лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU