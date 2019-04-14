2019-04-14T14:45:28+03:00
Происшествия

В субботу из «заминированных» школ и магазинов эвакуировали две с половиной тысячи человек

Из «Ленты» вывели почти тысячу покупателей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Сообщения о якобы заложенных бомбах поступили с адресов в СШАСообщения о якобы заложенных бомбах поступили с адресов в СШАФото: Анастасия ОСИПОВА
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Письма с предложением «встретиться в раю» пришли вчера, 13 апреля, с 09:48 до 13:35 на электронные почтовые ящики девяти школ, одного детского садика и одного торгового центра в Петербурге.

– Сообщения о якобы заложенных бомбах поступили с адресов в США, – сообщает «Оперативное прикрытие».

Из шести школ эвакуировали 1 663 ученика и сотрудника. Еще три школы эвакуировать не стали, не выводили малышей и из детсада: оба учреждения в эту субботу были закрыты.

Рекордсменом дня стал торговый центр «Лента» на Таллиннском шоссе. После письма о взрывчатке из него эвакуировали 929 покупателей и сотрудников.

Кстати, в прошлую субботу почтовые и телефонные «террористы» работали куда активнее, причем больше налегали на торговые центры: школьников тогда эвакуировали в два раза меньше, зато без шопинга остались более 2,2 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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