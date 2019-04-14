2019-04-14T15:08:35+03:00
Происшествия

Наступающая неделя порадует Петербург солнцем и теплом

До следующих выходных в городе будет держаться плюс 12-14 градусов
Анна ПОСЛЯНОВА
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К концу недели ночная температура дойдет до плюс шести градусовК концу недели ночная температура дойдет до плюс шести градусовФото: Олег ЗОЛОТО
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Дожили: в Петербург, наконец, пришла настоящая весна. И покидать город она уже не планирует. По крайней мере, этим радуют прогнозы синоптиков.

По данным Росгидромета, всю семидневку в Петербурге будет солнечно, тепло и сухо. И, если в предстоящую ночь на понедельник, 15 апреля, столбик термометра еще опустится до нуля, то в последующие ночи холодать будет до плюс одного, а к концу недели минимальная суточная температура и вовсе дойдет до плюс шести градусов. Днем с понедельника по воскресенье, 21 апреля, обещают 12-14 градусов тепла.

Трудно поверить, но осадков при этом тоже не будет: только в пятницу, 19 апреля, и в ночь на субботу обещают кратковременный дождик. Даже небо, и то без подвоха: облачность хоть и будет, но минимальной.

Сильных ветров метеорологи тоже не обещают. Дуть до конца недели будет слабо или умеренно, максимум со скоростью шесть метров в секунду.

Насладиться хорошей погодой лучше по полной. Ведь последующая неделя может принести с собой весенние грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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