У Павловска электричка сбила женщину

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-14T16:26:23+03:00

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– В Павловске электричка сбила женщину насмерть, – написали сегодня днем петербуржцы в социальных сетях. – Пассажиров попросили покинуть состав и дождаться следующего.

Но, к счастью, на самом деле женщина выжила. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

– Пострадавшую передали врачам «Скорой помощи», – пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги. – На графике движения поездов инцидент практически никак не сказался: задержали на 23-24 минуты только тот поезд, под который попала пострадавшая.

Электричка, идущая в направлении на Санкт-Петербург, сбила женщину в районе станции «Павловск» приблизительно в 14:25. Предположительно, пострадавшая решила срезать путь и перейти железную дорогу не по переходу.

Жертвами электричек в основном становятся люди, перебегающие пути в неположенном месте, а также те, кто переходит в положенном месте, но на красный свет, часто в наушниках.

ИСТОЧНИК KP.RU