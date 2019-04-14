2019-04-14T19:15:38+03:00
Происшествия

На севере Петербурга иномарка с детьми в салоне снесла ограждение и перевернулась

Очевидцы винят соседа по проезжей части, который не пропустил машину
Анна ПОСЛЯНОВА
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Чудом никто не пострадал. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»Чудом никто не пострадал. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»
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Масштабная авария на углу проспектов Просвещения и Светлановского. «Рено» снес пять метров ограждения трамвайной выделенки, перевернулся и приземлился прямо на трамвайные пути.

– В машине было двое детей, – пишут очевидцы в соцсетях. – Слава богу, все живы, и никто дорогу не переходил в эту секунду.

На севере Петербурга иномарка с детьми в салоне снесла ограждение и перевернулась.Видео: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

По словам свидетеля ДТП Игоря, «Рено» двигался по проспекту Просвещения на свой «зеленый», когда его подбил «Мерседес», поворачивающий со Светлановского. Хотя оба водителя, утверждают очевидцы, не превышали, «Мерседес» должен был уступить «Рено».

– Водитель «Мерседеса» пытался убежать, запрыгнуть в трамвай, – добавляют очевидцы. – Но двери уже были закрыты. Сотрудники ДПС его поймали.

На движении трамваев авария сказалась незначительно. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

На движении трамваев авария сказалась незначительно. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

В УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти «Комсомолке» сообщили, что в аварии никто не пострадал.

– У ребенка палец указательный немного порезан, – пишут свидетели ДТП. – У водителя «Мерседеса» только ушиб на лбу.

На движении трамваев авария сказалась незначительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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