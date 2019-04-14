На трассе «Кола» разведут Ладожский мост

СЕГОДНЯ 19:49 2019-04-14T19:49:15+03:00

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Днем во вторник, 16 апреля, перекроют движение по федеральной трассе Р-21 «Кола» (Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией). Причина – технологическая разводка Ладожского моста.

– В целях подготовки к предстоящему периоду навигации, осмотра конструкций разводного пролета, диагностики механических и автоматизированных систем 16 апреля с 15:00 до 15:45 будет производиться разводка моста через реку Нева на 40+162 километре трассы, – предупреждает Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад». – В течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Ладожский мост разводят при температуре не более плюс 25 градусов и скорости ветра не свыше 15 метров в секунду. В Петербурге сезон навигации стартовал 10 апреля, а все реки и каналы откроют для судов 20 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU