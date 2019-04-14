Петербургский пенсионер отдал «сыну» 100 тысяч рублей
Новый способ одурачить беззащитных стариков нашли петербургские мошенники. Теперь они представляются не знакомыми знакомых или сотрудниками Пенсионного фонда, а сразу родственниками.
Вчера, 13 апреля, в полицию Фрунзенского района обратился 84-летний горожанин. Мужчина рассказал, что незнакомец выманил у него крупную сумму.
– Сначала на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сыном пенсионера и попросил одолжить ему денег, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – Затем, в квартире, пенсионер передал этому мужчине сто тысяч рублей.
Идет проверка. Что именно побудило дедушку расстаться со сбережениями, выяснит полиция. Исходом проверки может стать уголовное дело по статье «Мошенничество», и тогда за значительный ущерб старику незнакомцу будет грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU