Петербургский пенсионер отдал «сыну» 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:02 2019-04-14T20:02:33+03:00

Что именно побудило дедушку расстаться со сбережениями, выяснит полиция Фото: Евгения ГУСЕВА

Мошенник позвонил дедушке на домашний номер, а затем заявился в квартиру

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Новый способ одурачить беззащитных стариков нашли петербургские мошенники. Теперь они представляются не знакомыми знакомых или сотрудниками Пенсионного фонда, а сразу родственниками.

Вчера, 13 апреля, в полицию Фрунзенского района обратился 84-летний горожанин. Мужчина рассказал, что незнакомец выманил у него крупную сумму.

– Сначала на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сыном пенсионера и попросил одолжить ему денег, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – Затем, в квартире, пенсионер передал этому мужчине сто тысяч рублей.

Идет проверка. Что именно побудило дедушку расстаться со сбережениями, выяснит полиция. Исходом проверки может стать уголовное дело по статье «Мошенничество», и тогда за значительный ущерб старику незнакомцу будет грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU