2019-04-15T07:37:02+03:00
Общество

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 15 апреля: солнечно и до плюс 11 градусов

Первый день рабочей недели будет ясным, но прохладным из-за ветра
Петр КИБЕР
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В понедельник над Петербургом будет светить солнце.В понедельник над Петербургом будет светить солнце.Фото: Олег КУЗЕНКОВ
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На календаре 15 апреля, а это значит, что в Петербурге наступила середина календарной весны. И хоты веста температурная только-только вступает в свои права, но в понедельник в городе действительно будет солнечно и достаточно приятно.

- Без осадков, ветер северо-восточный, северный. От слабого до умеренного. Температура воздуха ночью и утром 0...-2, днем +9...+11 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало, - говорится на сайте петербургского гидрометцентра.

Примерно такой же ожидается и все грядущая неделя. Термометры днем будут показывать 10-15 тепла, однако картину немного «смажет» прохладный ветер. Зато почти все дни окажутся ясными. А вот по ночам еще возможны заморозки.

Поэтому если вы автомобилист и решили сменить резину на летнюю, будьте очень аккуратны на дороге утром - возможен небольшой гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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