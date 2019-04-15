2019-04-15T08:04:53+03:00
Спорт

Матч «Зенит»- «Анжи» стал самым посещаемым в 23 туре чемпионата России

На стадионе в Санкт-Петербурге присутствовало больше 44 тысяч болельщиков
Петр КИБЕР
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"Зенит" остается самой посещаемой командой России."Зенит" остается самой посещаемой командой России.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Матч «Зенит»-«Анжи», прошедший 14 апреля в Санкт-Петербурге, стал самым посещаемым среди всех игр 23 тура Российской премьер-лиги. Посмотреть за игрой любимой команды на Крестовский остров пришло больше 44 тысяч человек.

- На игре «Зенит»-«Анжи», завершившейся победой хозяев со счетом 5:0, присутствовал 44 тысячи 701 зритель, - сообщает пресс-служба аналитического агентства ТурСтат.

Второй по посещаемости игрой стала встреч а в Ростове-на-Дону, где местный «Ростов» принимал столичный «Спартак». За сражением команд, в котором сильнее оказались хозяева - 2:1, наблюдали больше 41 тысячи человек.

А вот далее посещаемость резко падает, так как третьим в списке оказался матч ЦСКАОренбург», который собрал на московской арене армейцев всего 16, 4 тысячи зрителей. Возможно поэтому хозяева уступили - 2:3.

Ну а «Зенит», по данным статистики, остается и уверенно возглавляет список самых посещаемых команд Российской премьер-лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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