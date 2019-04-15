На Канонерском острове рядом с портом произошел сильный пожар
Клубы черного дыма, поднимающиеся в ясное петербургское небо ранним утром понедельника напугали и удивили горожан, спешащих на работу. Судя по фотографиям, которые очевидцы начали публиковать в соцсетях, горело где-то в районе грузового морского порта.
- На Канонерском заводе загорелся временный ангар. Пожарные на месте, тушат, - пишет паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По всей вероятности, речь идет о «Канонерском судоремонтном заводе», который расположен как раз в той части Канонерского острова. По словам пользователей соцсетей, столб черного дыма был виден почти изо всех районов города.
Известно, что предприятие занимается судоремонтом, кораблестроением, модернизацией судов, а также производит изделия из металла на заказ. Пока нет точной информации, было ли в ангаре какое-либо судно, или же постройка стояла пустой.
По некоторым данным, потери во флоте есть - сгорел буксир. Пока подтверждения информации от МЧС получить не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU