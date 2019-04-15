После победы над «Анжи» «Зенит» вспомнил про песню Шнура «В Питере - пять»

СЕГОДНЯ 08:47 2019-04-15T09:41:22+03:00

После разгрома "Анжи" "зенит" вспомнил про хит Шнура "В Питере - пять". Фото: Александр ГЛУЗ

Композицию, которую музыкант записал после победы над «Спартаком» год назад, сине-бело-голубые опубликовали в своем «Твиттере» [видео]

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Вчерашняя победа над махачкалинским «Анжи», стала одной из самых ярких игр нынешнего сезона для «Зенита» в Российской премьер-лиге. Разгром команды из Дагестан не только принес хорошее настроение в раздевалку команды, но и заставил пресс-службу клуба вспомнить переделанный хит Сергея Шнурова, который он написал после победы на «Спартаком» год назад.

- Саундтрек сегодняшнего вечера #ВПитереПять #ЗенитАнжи, - подписано видео с композицией «В Питере - пять» в «Твиттере» сине-бело-голубых.

"Зенит", после победы над "Анжи", вспомнил песню Шнура "В Питере - пять". Видео: twitter.com/zenit_spb

Напомним, что игра между «Зенитом» и «Анжи» прошла 14 апреля на стадионе на Крестовском острове в Петербурге. в составе хозяев мячи забивали Сердар Азмун, Бронислав Иванович, Эмилиано Ригони и дублем отметился Себастьян Дриусси. Причем оба мяча аргентинец забил в течение двух минут.

После вчерашней победы петербуржцы упрочили лидерство в турнирной таблице российского чемпионата и опережают ближайших преследователей из московского «Локомотива» на шесть очков.

ИСТОЧНИК KP.RU