В Петербурге ночью сгорели грузовик и иномарка, а утром «Газель»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-15T09:33:32+03:00

Первые две машины огонь уничтожил полностью, а у третьей - только кабину

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Три раза за ночь и утро 15 апреля пожарные расчеты петербургского управления МЧС выезжали тушить горевшие автомобили. В итоге огонь полностью уничтожил иномарку и грузовик, а вот «Газель» удалось частично спасти.

- В 00:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, Красносельское шоссе дом 54 корпус 1. Автомобиль марки «Шевроле» выгорел по всей площади. В 01:40 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Примерно через час, но уже в Красногвардейском районе местные жители заметили пламя, которое пожирало припаркованный грузовой автомобиль. Когда пожарные прибыли по адресу: проспект Маршала Блюхера дом 60, авто полыхало в полную силу. Почти полтора часа бойцы МЧС боролись с огнем, но спасти грузовик не удалось.

Третий вызов поступил уже утром из Кировского района. Здесь, на проспекте Стачек у дома 107 загорелась «Газель». В этом случае машину частично удалось спасти - выгорела только кабина. С пламенем огнеборцы справились за полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU