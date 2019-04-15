2019-04-15T10:26:56+03:00
Общество

Петербург купит 21 трехсекционный трамвай с видеонаблюдением и wi-fi в салоне за 2 миллиарда рублей

Соответствующая заявка от «Горэлектротранса» размещена на сайте госзакупок
Петр КИБЕР
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Петербург купит 21 трехсекционный трамвай за 2 миллиарда рублей. Фото: Пресс-служба "Горэлектротранс" СПбПетербург купит 21 трехсекционный трамвай за 2 миллиарда рублей. Фото: Пресс-служба "Горэлектротранс" СПб
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Два миллиарда рублей готов потратить петербургский «Горэлектротранс» на закупку современных трамвайных вагонов. За эту сумму перевозчик должен получить 21 состав.

- Трамвайные вагоны пассажирские, трехсекционные с полностью низким уровнем пола, одностороннего движения, - говорится в тексте заявке, размещенной на сайте госзакупок.

В соответствии с техзаданием, трамваи должны быть оборудованы системой видеонаблюдения, а также доступа в интернет по wi-fi в салоне. Учитывая максимальную стоимость лота в 2 миллиарда, 25 миллионов рублей, один трехсекционный трамвай может обойтись в 96, 5 миллионов рублей. Это если стоимость в ходе торгов не понизится.

Напомним, что под соответствующие требования подпадают составы «Витязь-М», которые уже есть в распоряжении «Горэлектротранса» и производятся «Транспортными системами» в Твери и Петербурге.

Также подобная техника есть у Усть-Катавского вагоностроительного завода, белорусских «Белкоммунмаша» и «Штадлер-Минск» и других предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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