Петербург купит 21 трехсекционный трамвай с видеонаблюдением и wi-fi в салоне за 2 миллиарда рублей
Два миллиарда рублей готов потратить петербургский «Горэлектротранс» на закупку современных трамвайных вагонов. За эту сумму перевозчик должен получить 21 состав.
- Трамвайные вагоны пассажирские, трехсекционные с полностью низким уровнем пола, одностороннего движения, - говорится в тексте заявке, размещенной на сайте госзакупок.
В соответствии с техзаданием, трамваи должны быть оборудованы системой видеонаблюдения, а также доступа в интернет по wi-fi в салоне. Учитывая максимальную стоимость лота в 2 миллиарда, 25 миллионов рублей, один трехсекционный трамвай может обойтись в 96, 5 миллионов рублей. Это если стоимость в ходе торгов не понизится.
Напомним, что под соответствующие требования подпадают составы «Витязь-М», которые уже есть в распоряжении «Горэлектротранса» и производятся «Транспортными системами» в Твери и Петербурге.
Также подобная техника есть у Усть-Катавского вагоностроительного завода, белорусских «Белкоммунмаша» и «Штадлер-Минск» и других предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU