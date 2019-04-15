2019-04-15T11:34:03+03:00
Происшествия

Вор-«колекционер» украл из квартиры петербуржца доллары, франки, рубли и манаты

Общая сумма похищенного превысила два миллиона рублей
Петр КИБЕР
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Вор вынес из квартиры петербуржца франки, доллары, рубли и манаты.Вор вынес из квартиры петербуржца франки, доллары, рубли и манаты.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Ценную «коллекцию» наличных денег вынес из квартиры жителя Санкт-Петербурга удачливый вор-домушник. Кроме различных ценностей и банковских карт в руки злоумышленника попали российские рубли, а также наличные деньги из четырех разных стран.

- 14 апреля в полицию Адмиралтейского района поступило заявление от 49-летнего гражданина, который сообщил, что в период с 13-30 12 апреля по 14-30 14 апреля неизвестный человек, проник в принадлежащую ему квартиру, откуда совершил хищение личного имущества, - сообщает пресс-служба ГУ МВД По Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам потерпевшего, добычей воришки оказались: 22 700 долларов США, 900 швейцарских франков, 644 500 российских рублей, 300 белорусских рублей, 300 азербайджанских манат, банковская карта и ювелирные изделия.

Если перевести всю валюту в российские деньги, то получается, что сумма похищенных наличных превысила 2 миллиона рублей. По факту инцидента полицией заведено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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