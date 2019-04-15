За выходные в Петербурге и Ленобласти произошло 726 ДТП в которых погибли три человека

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-15T12:12:27+03:00

За выходные в Петербурге и Ленобласти произошло более 700 аварий. Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по СПб И ЛО

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Минувшие выходные не поставили рекорд по числу ДТП В Петербурге и Ленинградской области, однако принесли печальный результат в виде погибших и пострадавших. В числе последних, к сожалению, опять оказались дети.

- За 13 и 14 апреля в Санкт-Петербурге произошло 612 ДТП, в которых погибли 3 человека и 18, в том числе трое детей, были ранены, - сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.

Еще 114 аварий случились в 47-м регионе. Здесь, по счастью, обошлось без жертв, но травмы получили 14 взрослых и один ребенок.

Самым тяжелым по последствиям стало утреннее ДТП в Колпино. Здесь, в 4:10 14 апреля 29-летний водитель ВАЗ-2115, на скорости не справился с управлением и влетел в бордюрный камень, а потом в попутный автобус. От страшного удара на месте погиб сам мужчина и его 22-летний пассажир.

Еще один смертельный случай произошел в субботу в Петербурге. На улице Александра Невского под колесами автобуса погиб мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU