2019-04-15T12:43:48+03:00
Общество

Центр Петербурга очистили от лоточников и продавцов кукурузы

Рейд по местам незаконной торговли провели чиновники комитета контроля за имуществом города
Петр КИБЕР
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Центр Петербурга очистили от незаконной торговли. Фото: Пресс-служба ККИ СПбЦентр Петербурга очистили от незаконной торговли. Фото: Пресс-служба ККИ СПб
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Очередные незаконные торговые палатки и лотки ликвидировали в ходе рейда сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ). Проверка центра Северной столицы прошла утром в воскресенье.

- В результате мероприятия было освобождено 26 земельных участка, которые незаконно использовались под размещение торговых точек, - сообщает пресс-служба ККИ.

Так, в частности, у Арки Главного штаба были убраны три прилавка с сувенирами; у метро «Чернышевская» - четыре стола с сухофруктами, текстилем и продуктами; у станции метро «Площадь Восстания» изъято 3 складных стола с аналогичной продукцией, а также 1 тумба по продаже сим-карт; у станции метро «Владимирская» изъято 2 раскладных стола по продаже текстиля и овощей.

На Адмиралтейской набережной у торговцев кукурузой изъяли четыре тележки. Также столы с сухофруктами, чаем, постельным бельем и прочими товарами убрали с улицы Марата и Лиговского проспекта.

А на Московском и Лиговском проспектах, а также на 3-й Красноармейской улице были найдены незаконные уличные кафе, из которых забрали столы и стулья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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