2019-04-15T13:07:05+03:00
Происшествия

В Шушарах поймали педофила, которого подозревают в насилии над тремя школьниками

По версии следствия, жертвами ранее судимого мужчины стали мальчики 9, 10 и 12 лет
Петр КИБЕР
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В Шушарах поймали подозреваемого в насилии над тремя школьниками.В Шушарах поймали подозреваемого в насилии над тремя школьниками.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Пушкинского района Санкт-Петербурга задержала жителя поселка Шушары, которого подозревают в серии насильственных действий над детьми. По версии следствия, мужчина удовлетворял свои извращенные желания с мальчиками 9, 10 и 12 лет от роду.

- При проведении профилактической работы с подростками сотрудники отдела по делам несовершеннолетних получили от детей информацию о том, что неизвестный гражданин совершает сексуальные преступления в отношении их сверстников, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После этого полицейские проверили сведения и выяснили, что жертвами педофила стали трое школьников. Об этом стражи порядка сообщили родителям мальчиков. Те сразу же написали заявления в полицию.

Вскоре был задержан и подозреваемый. Им оказался местный 47-летний житель, который уже был судим за подобные преступления. В отношении мужчины заведено дело по статье «Иные действия сексуального характера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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