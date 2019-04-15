2019-04-15T15:42:20+03:00
Общество

Под Петербургом из воды вытащили нерпенка с рыболовным крючком во рту

Маленького ластоногого поймали под Кировском местные жители и передали в руки зоозащитникам
Петр КИБЕР
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В Кировске спасли маленького нерпенка. Фото: vk.com/sealrescueВ Кировске спасли маленького нерпенка. Фото: vk.com/sealrescue
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Очередное пополнение случилось в рядах тюленей, проживающих в центре реабилитации «Фонда друзей балтийской нерпы». В воскресенье, 14 апреля, из под Кировска сюда привезли маленького нерпенка с крючком в губе.

- Вчера к нам приехал ещё один тюлень. На этот раз это ладожский нерпенок из Кировска. Несколько дней подряд его видели у Дубровской ТЭЦ. Вчера прохожий заметил его на берегу и позвонил нам, - сообщают сотрудники центра спасения тюленей.

В итоге прохожие поймали нерпенка и положили его в сумку, где он счастливо спал до приезда специалистов. Уже по приезду в Петербург у малыша, который весил всего семь килограммов и наверняка погиб бы в природе без матери, вынули из губы рыболовецкий крючок с мормышкой.

Скорее всего эту железку нерпенок проглотил вместе с рыбой, которая оборвала рыбаку леску и уплыла. Теперь с малышом все в порядке.

Напомним, что ранее «Фонд друзей балтийской нерпы» обратился к петербуржцам за помощью, ведь содержание тюленей стоит дорого, а накопленные ранее средства закончились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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