2019-04-15T16:02:26+03:00
Общество

В Петербурге откроют памятник Жоресу Алферову, созданный в мастерской Церетели

Торжественная церемония пройдет в Санкт-Петербургском Национально-исследовательском университете Российской Академии наук на улице Хлопина
Петр КИБЕР
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В Петербурге откроют памятник Жоресу Алферову.В Петербурге откроют памятник Жоресу Алферову.Фото: Тимур ХАНОВ
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Чуть больше месяца назад Петербург, Россия и вся мировая наука потеряли выдающегося ученого-физика Жореса Алферова. Он скончался 1 марта от сердечной недостаточности. А спустя всего полтора месяца нобелевскому лауреату будет установлен памятник.

- В здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета Российской Академии наук состоится открытие памятника академику Жоресу Ивановичу Алферову, - сообщает пресс-служба администрации города на Неве.

Известно, что бронзовый памятник, созданный в мастерской скульптора Зураба Церетели в Москве, установят в холле ВУЗа, там, где расположена галерея портретов академиков, сотрудников университета, почетных докторов и лучших учителей лицея «Физико-техническая школа», в котором ранее работал Алферов.

Напомним, что Жорес Алферов был единственным жившим в России нобелевским лауреатом по физике. Почетный гражданин Санкт-Петербурга умер в ночь на 2 марта 2019 года на 89-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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