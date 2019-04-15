2019-04-15T16:13:41+03:00
Происшествия

Пьяный житель Пушкина напал с ножом на мужчину и пытался поджечь его квартиру

Под Петербургом задержан нетрезвый хулиган
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Пушкине мужчина напал на петербуржца и пытался сжечь его квартируВ Пушкине мужчина напал на петербуржца и пытался сжечь его квартируФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Утром в субботу, 13 апреля, в городе Пушкин под Петербургом пьяный мужчина решил «похулиганить». Сначала попытался поджечь дверь квартиры, а после напал с ножом на ее хозяина. В итоге, как стало известно в понедельник, 15 апреля – один человек в больницы, второй в отделении полиции.

- 13 апреля в 12:40 в городе Пушкин был задержан нетрезвый 31-летний мужчина, который напал с ножом и нанес раны 38-летнему местному жителю, - рассказала пресс-служба Росгвардии.

Как стало известно, пьяный мужчина был в доме 11/6 на улице Архитектора Данини в Пушкине и попытался поджечь входную дверь в одну из квартир. Хозяин этой квартиры заметил это и попытался остановить поджигателя. Однако нетрезвый мужчина выхватил нож и всадил его несчастному в живот, левое бедро и предплечья. После бросился бежать.

Раненный мужчина сразу же обратился к правоохранителям, сообщил о случившемся и описал, как выглядел нападавший. После этого «скорая» забрала его в больницу.

Пьяного «хулигана» нашли быстро. Он пытался спрятаться во дворе того же дома. Мужчину задержали, обезоружили и отправили в руки полиции. Уже возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Таможня Петербурга задержала женщину с «уколами красоты»
В Петербурге откроют памятник Жоресу Алферову, созданный в мастерской Церетели
Под Петербургом из воды вытащили нерпенка с рыболовным крючком во рту
С 26 апреля в электричках начинает работать абонемент «Дачный»
Отец с сыном подорвались на боеприпасе в Колпино
На Охте откроется новый филиал библиотеки имени Маяковского
В Шушарах поймали педофила, которого подозревают в насилии над тремя школьниками
Центр Петербурга очистили от лоточников и продавцов кукурузы
За выходные в Петербурге и Ленобласти произошло 726 ДТП в которых погибли три человека
Вор-«колекционер» украл из квартиры петербуржца доллары, франки, рубли и манаты
Петербург купит 21 трехсекционный трамвай с видеонаблюдением и wi-fi в салоне за 2 миллиарда рублей
В Петербурге ночью сгорели грузовик и иномарка, а утром «Газель»
После победы над «Анжи» «Зенит» вспомнил про песню Шнура «В Питере - пять»
На Канонерском острове рядом с портом произошел сильный пожар