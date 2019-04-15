Пьяный житель Пушкина напал с ножом на мужчину и пытался поджечь его квартиру

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-15T16:13:41+03:00

В Пушкине мужчина напал на петербуржца и пытался сжечь его квартиру Фото: Артем КИЛЬКИН

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Утром в субботу, 13 апреля, в городе Пушкин под Петербургом пьяный мужчина решил «похулиганить». Сначала попытался поджечь дверь квартиры, а после напал с ножом на ее хозяина. В итоге, как стало известно в понедельник, 15 апреля – один человек в больницы, второй в отделении полиции.

- 13 апреля в 12:40 в городе Пушкин был задержан нетрезвый 31-летний мужчина, который напал с ножом и нанес раны 38-летнему местному жителю, - рассказала пресс-служба Росгвардии.

Как стало известно, пьяный мужчина был в доме 11/6 на улице Архитектора Данини в Пушкине и попытался поджечь входную дверь в одну из квартир. Хозяин этой квартиры заметил это и попытался остановить поджигателя. Однако нетрезвый мужчина выхватил нож и всадил его несчастному в живот, левое бедро и предплечья. После бросился бежать.

Раненный мужчина сразу же обратился к правоохранителям, сообщил о случившемся и описал, как выглядел нападавший. После этого «скорая» забрала его в больницу.

Пьяного «хулигана» нашли быстро. Он пытался спрятаться во дворе того же дома. Мужчину задержали, обезоружили и отправили в руки полиции. Уже возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU