Пьяный житель Пушкина напал с ножом на мужчину и пытался поджечь его квартиру
Утром в субботу, 13 апреля, в городе Пушкин под Петербургом пьяный мужчина решил «похулиганить». Сначала попытался поджечь дверь квартиры, а после напал с ножом на ее хозяина. В итоге, как стало известно в понедельник, 15 апреля – один человек в больницы, второй в отделении полиции.
- 13 апреля в 12:40 в городе Пушкин был задержан нетрезвый 31-летний мужчина, который напал с ножом и нанес раны 38-летнему местному жителю, - рассказала пресс-служба Росгвардии.
Как стало известно, пьяный мужчина был в доме 11/6 на улице Архитектора Данини в Пушкине и попытался поджечь входную дверь в одну из квартир. Хозяин этой квартиры заметил это и попытался остановить поджигателя. Однако нетрезвый мужчина выхватил нож и всадил его несчастному в живот, левое бедро и предплечья. После бросился бежать.
Раненный мужчина сразу же обратился к правоохранителям, сообщил о случившемся и описал, как выглядел нападавший. После этого «скорая» забрала его в больницу.
Пьяного «хулигана» нашли быстро. Он пытался спрятаться во дворе того же дома. Мужчину задержали, обезоружили и отправили в руки полиции. Уже возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU