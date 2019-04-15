Таможня Петербурга задержала женщину с «уколами красоты»

СЕГОДНЯ 16:38 2019-04-15T16:38:18+03:00

Также гражданка везла с собой из Финляндии почти 80 килограмм итальянского сыра

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В Петербург не пустили гражданку, которая незаконно пыталась ввести в Россию почти 80 килограммов сыра. Помимо еды женщина везла с собой более 50 упаковок с «уколами красоты». По всей видимости, в ее планах было быть в превосходной форме. Как стало известно в понедельник, 15 апреля, незадекларированный товар был обнаружен на посту МАПП Торфяновка Выборгской таможни.

Россиянка возвращалась из Финляндии в Россию на машине. Пересекая границу, она не подавала никакой таможенной декларации. При этом, инспектору она заявила, что с собой у нее нет никаких вещей, которые обязательно надо обязательно декларировать. Тайна раскрылась во время досмотра.

- Во время таможенного контроля в багажнике автомобиля инспекторы нашли коробки с незадекларированным товаром. Всего с собой женщина везла 80 килограммов товаров, - пояснил заместитель начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля на легковом направлении таможенного поста МАПП Торфяновка Владимир Хвиль.

По коробкам были расфасованы 77 килограммов итальянского сыра и 56 упаковок с филлером на основе гиалуроновой кислоты весом еще в три килограмма. По словам женщины, у которой нашли в машине коробки, она понятия не имела о том, что в них лежит. По ее словам, все это ей в подарок прислали друзья.

После того, как было возбуждено административное дело, женщина свою вину признала.

ИСТОЧНИК KP.RU