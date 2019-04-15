2019-04-15T17:06:51+03:00
Происшествия

В Ленобласти школьник пытался убить свою родную бабушку

Подросток в приступе ярости напал с ножом на пожилую родственницу, а после сбежал
Лилия КОЗЛОВА
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В городе Кириши подросток пытался убить свою бабушкуВ городе Кириши подросток пытался убить свою бабушкуФото: Олег ЗОЛОТО
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Рано утром в пятницу, 12 апреля 2019 года, в одной из квартир в городе Кириши Ленинградской области произошел серьезный инцидент. 17-летний подросток напал с ножом на родную бабушку и нанес ей значительное количество ран. Парня уже задержали правоохранители.

- В 7:30 утра в пятницу между 68-летней пенсионеркой и подростком завязался бытовой конфликт. Все происходило в одной из квартир в городе Кириши. Во время ссоры парень схватил нож и восемь раз им ударил свою бабушку. После этого внук сбежал, - рассказали в Росгвардии Петербурга и Ленобласти.

Медиков на помощь позвали соседи, которые услышали женские крики тихим утром. Также они обратились к правоохранителям, которым пострадавшая сразу же описала своего внука.

Женщину в тяжелом состоянии увезли в больницу на Советской улице. В 10:20 утра того же дня 17-летний парень пришел туда, по всей видимости, чтобы проверить бабушку. Там-то в медицинском учреждении его и задержали, после отправили в отдел полиции.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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