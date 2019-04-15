2019-04-15T17:41:03+03:00
Происшествия

Пожарные спасли двоих петербуржцев из горящей квартиры в Кировском районе

На улице Зины Портновой произошел пожар в жилом доме
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге пожарные спасли людей из горящей квартирыВ Петербурге пожарные спасли людей из горящей квартирыФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Пожарные спасли жизнь двоим жителям Петербурга, которые оказались заперты в горящей квартире. Инцидент произошел днем в понедельник, 15 апреля, в Кировском районе Северной столицы. По предварительным данным, никто сильно не пострадал.

- В два часа дня 15 апреля на телефон экстренной службы поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло в доме №30 по улице Зины Портновой, - сообщили в МЧС Петербурга.

Прибыв на место, пожарные увидели клубы дыма, которые валили из окна на пятом этаже жилого дома. Загорелась обстановка в 10-метровой комнате в четырехкомнатной квартире.

Спасатели сработали очень быстро и слаженно. За считанные минуты они вывели из горящей квартиры двоих человек, а также потушили пожар. В 14:20 огонь был уже ликвидирован.

- Комната выгорела. Со стороны парадной все в порядке, - сообщили очевидцы пожара. – Скорая приезжала, но быстро развернулась и уехала. Наверное, помощь никому не понадобилась.

Сообщений о том, пострадали или нет находившиеся во время пожара в квартире люди, не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Льготники получат право на бесплатный проезд в электричках Петербурга
В Царском селе начали снимать со статуй «зимнюю одежду»
Новый ТЦ Milano Fashion Centre в Финляндии предлагает петербуржцам выгодные акции
В Ленобласти школьник пытался убить свою родную бабушку
Таможня Петербурга задержала женщину с «уколами красоты»
Пьяный житель Пушкина напал с ножом на мужчину и пытался поджечь его квартиру
В Петербурге откроют памятник Жоресу Алферову, созданный в мастерской Церетели
Под Петербургом из воды вытащили нерпенка с рыболовным крючком во рту
С 26 апреля в электричках начинает работать абонемент «Дачный»
Отец с сыном подорвались на боеприпасе в Колпино
На Охте откроется новый филиал библиотеки имени Маяковского
В Шушарах поймали педофила, которого подозревают в насилии над тремя школьниками
Центр Петербурга очистили от лоточников и продавцов кукурузы
За выходные в Петербурге и Ленобласти произошло 726 ДТП в которых погибли три человека
Вор-«колекционер» украл из квартиры петербуржца доллары, франки, рубли и манаты
Петербург купит 21 трехсекционный трамвай с видеонаблюдением и wi-fi в салоне за 2 миллиарда рублей
В Петербурге ночью сгорели грузовик и иномарка, а утром «Газель»
После победы над «Анжи» «Зенит» вспомнил про песню Шнура «В Питере - пять»
На Канонерском острове рядом с портом произошел сильный пожар