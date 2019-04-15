Пожарные спасли двоих петербуржцев из горящей квартиры в Кировском районе
Пожарные спасли жизнь двоим жителям Петербурга, которые оказались заперты в горящей квартире. Инцидент произошел днем в понедельник, 15 апреля, в Кировском районе Северной столицы. По предварительным данным, никто сильно не пострадал.
- В два часа дня 15 апреля на телефон экстренной службы поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло в доме №30 по улице Зины Портновой, - сообщили в МЧС Петербурга.
Прибыв на место, пожарные увидели клубы дыма, которые валили из окна на пятом этаже жилого дома. Загорелась обстановка в 10-метровой комнате в четырехкомнатной квартире.
Спасатели сработали очень быстро и слаженно. За считанные минуты они вывели из горящей квартиры двоих человек, а также потушили пожар. В 14:20 огонь был уже ликвидирован.
- Комната выгорела. Со стороны парадной все в порядке, - сообщили очевидцы пожара. – Скорая приезжала, но быстро развернулась и уехала. Наверное, помощь никому не понадобилась.
Сообщений о том, пострадали или нет находившиеся во время пожара в квартире люди, не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU