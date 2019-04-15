2019-04-15T19:35:04+03:00
Досуг

Новый ТЦ Milano Fashion Centre в Финляндии предлагает петербуржцам выгодные акции

Жителям Петербурга смогут забрать товар в Milano Fashion Centre бесплатно, если в ТЦ будут цены дороже, чем в России
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Найдете в Петербурге дешевле – заберете в Milano Fashion Centre бесплатно!* Фото: ТЦ milanofcНайдете в Петербурге дешевле – заберете в Milano Fashion Centre бесплатно!* Фото: ТЦ milanofc
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«И какой же русский не любит итальянской моды?», – написал бы о национальных пристрастиях классик сегодня. Однако, шоппинг в модной столице Италии вызывает нынче массу вопросов –затраты на поездку, как правило, не способны оправдать даже миланские скидки. Чего точно не скажешь о новом торговом центре Milano Fashion Centre в Лаппеенранте, Финляндия.

В уникальном торговом центре и цены, и ассортимент не хуже, чем в Милане, распродажи в конце сезона столь же впечатляющие, а выгода от возврата tax free и вычета инвойса гарантирована каждый день в году. И все это на расстоянии вытянутой руки – всего в двух часах езды от Петербурга – в непосредственной близости от границы с Финляндией, а точнее в городке Лаппеенранта. Всем посетителям доступна бесплатная парковка без ограничений по времени, бесплатный Wi-Fi и даже бесплатный шаттл, который курсирует между Петербургом и Milano Fashion Centre каждое воскресенье. А первых 500 покупателей ждет особый подарок – золотая дисконтная карта, предоставляющая скидку от 20% до 50% на новые коллекции Emporio Armani, Trussardi Jeans, Calvin Klein, Paul&Shark, Baldinini, Versace Jeans, Cavalli и других знаменитых на весь мир итальянских брендов. Для тех, кто не гонится за новинками сезона, но ценит европейское качество, открыта отдельная зона, в которой представлены модели из прошлых коллекций по фиксированной цене от 10 евро. Одним словом, ждать «черной пятницы» или «sale-party» в родном городе больше не нужно. И в этом владельцы торгового центра уверены настолько, что обещают подарить любую из представленных в Milano Fashion Centre вещей каждому, кто сможет найти ее в Петербурге дешевле*.

* – В акции могут участвовать вещи исключительно из коллекций нового сезона, представленные в офф-лайн магазинах Санкт-Петербурга. При этом стоимость в Milano Fashion Centre рассчитывается с учетом скидки по золотой дисконтной карте и вычетом инвойса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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