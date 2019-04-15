В Царском селе начали снимать со статуй «зимнюю одежду»

СЕГОДНЯ 19:44 2019-04-15T19:44:18+03:00

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Уже и в музей-заповедник Царское село пришла весна. Сегодня, 15 апреля, сотрудники парков начали освобождать скульптуры от «зимней одежды». Первыми специальные деревянные защитные футляры сняли со статуй перед Екатерининским дворцом, в Собственном садике Екатерининского парка и с фигур на Большом китайском мосту в Александровском парке. Всего скинут «защиту» с 74 объектов.

- Очень волнуемся – как перенес холода белоснежный Мраморный фонтан. Это была его первая зима после реставрации. Мы сделали все, чтобы он чувствовал себя комфортно: укрыли специальным шатром, - рассказала хранитель скульптуры музея-заповедника «Царское Село» Наталья Лансере.

Статуи успешно перезимовали и готовы встретить весну Фото: Пресс-служба Царского села

Как только наступит сухая и теплая погода в конце мая, сотрудники Царского села помоют и фонтан. Сейчас же, в ближайшие дни, раскроют 22 мраморные скульптуры на Эрмитажной аллее, статуи на Гранитной террасе, напротив центрального фасада Екатерининского дворца, знаменитый поэтический символ парка – «Девушку с кувшином».

Вообще среди парковых скульптур Царского села имеются мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи, бюсты, мраморные и гранитные пьедесталы и вазы, три античные мозаики I-III веков.

ИСТОЧНИК KP.RU