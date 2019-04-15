2019-04-15T21:09:15+03:00
Происшествия

В Петербурге полицейские получили реальные сроки за пытки задержанных

Правоохранители обливали людей кипятком и прижигали сигаретами
Лилия КОЗЛОВА
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Экс-полицейские осуждены по делу о пытках задержанных в ПетербургеЭкс-полицейские осуждены по делу о пытках задержанных в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Невский районный суд Петербурга в понедельник, 15 апреля, вынес приговор в отношении шести бывших сотрудников полиции. Почти все из фигурантов уголовного дела получили по четыре года тюрьмы за пытки, которые они применяли к задержанным.

- Двое из экс-полицейских оправданы. Еще один уже отсидел 3 года 2 месяца и выпущен на свободу. Остальным грозит от 3,5 до 4 лет исправительной колонии с запретом занимать государственные должности еще два года после освобождения из тюрьмы, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Бывшие правоохранители обвиняются в том, что пытали подсудимых кипятком, горящими сигаретами и другими подручными средствами. Также один из них обвиняется в фальсификации доказательств.

Сами фигуранты уголовного дела свою вину не признали даже после оглашения приговора суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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