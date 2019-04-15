В Петербурге поддержат негосударственные образовательные услуги

15 Апр 21:31 2019-04-15T21:31:09+03:00

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В Петербурге собираются оказать поддержку негосударственному сектору образовательных услуг. Порядок получения субсидий для данной сферы был определен в понедельник, 15 апреля. Данное постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов.

- Субсидии предоставляются из бюджета Санкт-Петербурга по целевым статьям расходов «Субсидии частным дошкольным образовательным организациям для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования», «Субсидии частным образовательным организациям для реализации основных общеобразовательных программ», «Субсидии частным образовательным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы для детей», - сообщили в Смольном.

В первую очередь денежные средства пойдут на оплату труда преподавателей частных образовательных организаций, покупку учебников и пособий, различных игр, игрушек, а также других средств, которые могут понадобиться для обучения. Единственное, на что нельзя будет тратить средства – оплата коммунальных услуг и расходы на содержание зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU