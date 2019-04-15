«Волга» насмерть сбила жительницу Волхова

15 Апр 21:48 2019-04-15T21:48:44+03:00

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В городе Волхов Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Вечером в понедельник, 15 апреля, женщина, возраст которой еще не установлен следственной группой, попала под колеса отечественного автомобиля. От полученных травм несчастная скончалась на месте.

- Авария произошла в половине восьмого вечера 15 апреля. Отечественный автомобиль «ГАЗ-3102» ехал по проспекту Державина в городе Волхов. В районе номер 60 он наехал на пешехода, - сообщила пресс-служба отдела пропаганды УГИБДД Петербурга и Ленобласти.

Под колесами автомобиля «Волга», за рулем которой находился 46-летний мужчина, оказалась женщина неизвестного возраста. Авария произошла в том месте, где нет светофора и пешеходного перехода. Погибшая просто пыталась перейти дорогу в неположенном месте.

После удара, водитель попытался помочь пострадавшей, но было поздно. Приехавшая на место «скорая» констатировала факт смерти. Сейчас на месте работает оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU