Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 16 апреля: Тепло, ясно, ветер умеренный
Ни облачка на небе и приятное безветрие. Такой погодой встречает горожан наступившее в Петербурге утро вторника. Ясная погода, которая держится в городе уже почти неделю, сохранится и на ближайшие дни.
- 16 апреля ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный и северный, умеренный. Температура воздуха ночью и утром 0...+2, а днем +12...+14 градусов. Атмосферное давление не изменится, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.
Погода, располагающая больше к прогулкам и принятию солнечных ванн у стен Петропавловской крепости, нежели сидению в душном офисе, сохранится и в последующие дни. В среду и четверг в Петербурге будет малооблачно, без осадков и до плюс 14 градусов тепла днем.
Самое время после работы отправиться в те парки и сады, которые не закрыты на просушку. Тем более что никто не угадает, когда солнце может опять скрыться за тучами. Погода в Петербурге изменчива.
ИСТОЧНИК KP.RU