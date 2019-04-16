2019-04-16T07:43:21+03:00
Общество

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 16 апреля: Тепло, ясно, ветер умеренный

Вторник в городе на Неве окажется очень солнечным
Петр КИБЕР
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Вторник в Петербурге будет солнечным.Вторник в Петербурге будет солнечным.Фото: Александр ГЛУЗ
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Ни облачка на небе и приятное безветрие. Такой погодой встречает горожан наступившее в Петербурге утро вторника. Ясная погода, которая держится в городе уже почти неделю, сохранится и на ближайшие дни.

- 16 апреля ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный и северный, умеренный. Температура воздуха ночью и утром 0...+2, а днем +12...+14 градусов. Атмосферное давление не изменится, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Погода, располагающая больше к прогулкам и принятию солнечных ванн у стен Петропавловской крепости, нежели сидению в душном офисе, сохранится и в последующие дни. В среду и четверг в Петербурге будет малооблачно, без осадков и до плюс 14 градусов тепла днем.

Самое время после работы отправиться в те парки и сады, которые не закрыты на просушку. Тем более что никто не угадает, когда солнце может опять скрыться за тучами. Погода в Петербурге изменчива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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