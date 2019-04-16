2019-04-16T08:52:05+03:00
Общество

У Фонда имущества отобрали единоличное право на продажу городской собственности

Договор с Жилищным комитетом был расторгнут по требованию антимонопольной службы
Петр КИБЕР
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Фонд имущества перестал быть монополистом в продажах городской собственности. Фото: Фонд имущества СПбФонд имущества перестал быть монополистом в продажах городской собственности. Фото: Фонд имущества СПб
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Фонд имущества Петербурга больше не будет единолично заниматься реализацией городского имущества. По требованию регионального Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое усмотрело в этом ущемление прав других участников рынка, договор с Жилищным комитетом был расторгнут.

- 15 апреля 2019 года во исполнение предписания УФАС по Санкт-Петербургу о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, Фонд Имущества подписал соглашение о расторжении договора поручения c Жилищным комитетом Санкт-Петербурга, -сообщает пресс-служба Фонда.

До конца мая сотрудники Фонда должны передать всю оставшуюся у них документацию в Жилищный комитет. Теперь право реализации городского имущества будет определяться на конкурсной основе.

В самом Фонде с УФАС не спорят, однако напоминают, что с 2009 года он безвозмездно выполнял функции по подготовке, организации и проведению торгов по недвижимости находившейся в собственности города. За 10 лет Фонд продал около 200 объектов на сумму в 1,4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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