В Ленобласти от клещей пострадали 22 человека, в том числе 9 детей

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-16T09:27:10+03:00

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Количество людей, пострадавших от нападения клещей растет с каждым днем. Всего неделю назад из было пятеро, а сейчас уже 22. Причем среди «укушенных» и девять детей. Атаки паразитов происходят по всей Ленинградской области.

- Пострадавшие были укушены клещами на территориях 12 районов из 17. По одному случаю - в Бокситогорском, Волховском, Киришском и Ломоносовском; по 2 случая - в Волосовском, Всеволожском, Кингисепском, Кировском, Лужском и Тосненском, по 3 случая - в Сланцевском и Тосненском районах, - сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

В ведомстве предупреждают, что вся территория 47 региона является эндемичной (опасной в плане возможности заражения) по клещевому энцефалиту. Поэтому всем дачникам, сотрудникам загородных оздоровительных лагерей, детям, отправляющимся на отдых на природу и прочим людям стоит сделать прививку. Ну а если клещ укусил, то нужно обязательно отправить его на исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU