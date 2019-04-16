От зимней грязи в Петербурге отмыли 965 улиц

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-16T10:10:55+03:00

С начала весны в Петербурге отмыли 965 улиц. Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству СПб

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Уже неделю в Петербурге держится солнечная погода. Распускаются листики на деревьях, зелень пробивается из под земли - город расцветает. А чтобы Северная столица радовала своим видом всех, без устали работают коммунальные службы. С начала зимы они убрали уже 965 улиц.

- С 8 по 14 апреля с улиц Петербурга было вывезено 6 тысяч тонн смета (песка и грязи), на мойку дорог и тротуаров ушло 47 тысяч кубометров воды. Дорожные предприятия организовали 8 тысяч смен техники, 9,7 тысяч смен работников ручной уборки, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

К сожалению, несмотря на теплую дневную погоду, по ночам в Северной столице еще бывают заморозки. Поэтому коммунальные службы не могут мыть город круглосуточно, чтобы не устроить утренний гололед. Зато днем работа кипит.

Только за 15 апреля дворники работали на 260 улицах Санкт-Петербурга. И очистка города будет продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU