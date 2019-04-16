2019-04-16T11:17:37+03:00
Спорт

«Опустошены»: «Зенит» отреагировал на пожар в Нотр-Дам де Пари

Пресс-служба клуба опубликовала в клубном «Твиттере» историческое фото игроков на фоне собора
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Зенит" на фоне Собора парижской богоматери в 1971 году. Фото: twitter.com/fczenit_en"Зенит" на фоне Собора парижской богоматери в 1971 году. Фото: twitter.com/fczenit_en
Изменить размер текста:

Пожар в Соборе Парижской Богоматери, который произошел вечером 15 апреля в столице Франции, потряс не только ценителей культуры во всем мире, но даже спортсменов. Так, петербургский «Зенит» опубликовал памятный пост в клубном «Твиттере».

- Опустошены, - гласит краткая запись в англоязычном микроблоге сине-бело-голубых.

Пост в соцсетях проиллюстрирован архивной фотографией 1971 года, на которой запечатлены игроки «Зенита», в том числе Павел Садырин и Лев Бурчалкин. Судя по всему, визит состоялся в ноябре, когда ленинградцы проводили товарищеский матч с парижским ФСЖТ.

Напомним, что пожар в Нотр-Дам де Пари начался вечером 15 апреля. Одной из возможных причин возникновения огня называют реставрационные работы. которые проводились в соборе в последнее время. В результате были полностью утрачены деревянные перекрытия и кровля, остались только каменные стены. Во Франции уже начат сбор средств на восстановление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24