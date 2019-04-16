«Опустошены»: «Зенит» отреагировал на пожар в Нотр-Дам де Пари

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-16T11:17:37+03:00

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Пожар в Соборе Парижской Богоматери, который произошел вечером 15 апреля в столице Франции, потряс не только ценителей культуры во всем мире, но даже спортсменов. Так, петербургский «Зенит» опубликовал памятный пост в клубном «Твиттере».

- Опустошены, - гласит краткая запись в англоязычном микроблоге сине-бело-голубых.

Пост в соцсетях проиллюстрирован архивной фотографией 1971 года, на которой запечатлены игроки «Зенита», в том числе Павел Садырин и Лев Бурчалкин. Судя по всему, визит состоялся в ноябре, когда ленинградцы проводили товарищеский матч с парижским ФСЖТ.

Напомним, что пожар в Нотр-Дам де Пари начался вечером 15 апреля. Одной из возможных причин возникновения огня называют реставрационные работы. которые проводились в соборе в последнее время. В результате были полностью утрачены деревянные перекрытия и кровля, остались только каменные стены. Во Франции уже начат сбор средств на восстановление.

ИСТОЧНИК KP.RU