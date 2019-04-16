После смертельной аварии на Камышовой улице заведено уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-16T11:56:43+03:00

После смертельного ДТП на Камышовой улице заведено уголовное дело. Фото: vk.com/spb_today

15 апреля здесь под колесами «БМВ» погибла пожилая женщина

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Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завело уголовное дело по факту смертельной аварии, которая вечером понедельника произошла в Приморском районе города.

- 15 апреля 2019 года в восемь часов вечера у дома 14 по Камышовой улице 32-летний водитель управляя автомобилем «БМВ-Х6М» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 77-летнюю женщину, - сообщает пресс-служба главка.

Несмотря на то, что медики прибыли на место аварии в считанные минуты, от полученных травм пожилая петербурженка скончалась на месте.

По словам очевидцев, водитель мощной иномарки пошел на обгон перед самым пешеходным переходом. Возможно, что причиной аварии слепящее солнце, из-за которого и не заметили пенсионерку на «зебре».

Дело о гибели женщины возбуждено по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде

ИСТОЧНИК KP.RU