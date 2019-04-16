2019-04-16T12:34:14+03:00
Общество

Купол дома Зингера подсветили в цвета французского флага из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери

Это сделано в знак солидарности с парижанами
Петр КИБЕР
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Купол Дома Зингера подсветили в цвета французского флага. Фото: Пресс-служба "ВКонтакте".Купол Дома Зингера подсветили в цвета французского флага. Фото: Пресс-служба "ВКонтакте".
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Вечером 15 апреля вся мировая культура понесла тяжелую утрату - во Франции сгорел Собор Парижской богоматери. В знак солидарности с жителями столицы Третьей республики купол Дома Зингера в Петербурге, где расположен офис соцсети «ВКонтакте» стал красно-синим.

- Из-за печальных событий в Париже купол Дома Зингера ночью был окрашен в цвета французского флага, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе «ВКонтакте».

Красно-бело-синие шар и купол Дома Зингера всю ночь так и освещали Невский проспект.

Напомним, что вечером в понедельник в реставрируемом Соборе Парижской Богоматери в столице Франции вспыхнул сильный пожар. из-за трудностей с доступом пожарные смогли начать тушить огонь лишь через три часа. К этому времени деревянные перекрытия, крыша и башня полностью сгорели. Справиться с пламенем удалось лишь к утру вторника.

От Нотр-Дам де Пари остались лишь каменные стены. Президент Франции уже объявил о сборе средств, которые пойдут на восстановление архитектурного памятника. По предварительным данным работы займут не менее десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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