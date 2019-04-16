Съезды с КАД на Выборгское шоссе перекроют на пять дней

СЕГОДНЯ 15:55 2019-04-16T15:55:37+03:00

На съезде с КАД на Выбогское шоссе закроют несколько съездов. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

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Два съезда с Кольцевой автодороги Петербурга на Выборгское шоссе будут недоступны для автомобилистов в течение пяти дней. Причиной неудобств станут дорожные работы, которые будут производить ремонтные службы.

- В период с 01.00 22 апреля до 8.00 26 апреля 2019 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении города Сертолово и посёлка. Работы будут производиться в рамках реконструкции северного участка КАД, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог УПРДОР «Северо-Запад».

Для предупреждения водителей на трассе будет заранее выставлено ограждение в виде пластиковых бонов и световой сигнализации. О ремонте также будут предупреждать информационные табло на трассе.

В УПРДОРе убедительно просят петербургских автомобилистов быть внимательнее и заранее планировать маршруты движения, чтобы не оказаться перед знаком «кирпич».

ИСТОЧНИК KP.RU