2019-04-16T16:15:13+03:00
Звезды

Степа Марсель опубликовал видеооткрытку к юбилею Аллы Пугачевой

Лидер петербургской группы "МАРСЕЛЬ" верит в целебную силу голоса Примадонны
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Степа Марсель опубликовал видеооткрытку к юбилею Аллы ПугачевойСтепа Марсель опубликовал видеооткрытку к юбилею Аллы ПугачевойФото: предоставлено пресс-службой
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Лидер петербургской группы "МАРСЕЛЬ" Степан Ледков 15 апреля выложил на своей странице в социальных сетях видеооткрытку к юбилею Аллы Пугачевой, в которой он признаётся не только в любви к творчеству певицы, но и подтверждает благотворное действие её творчества на здоровье человека. "

- Помню, как в детстве мама говорила, что английские ученые доказали, что голос Примадонны лечит болезни и улучшает настроение, - вспоминает Стёпа. - В нашем доме он звучал постоянно, поэтому, видимо, я всегда на позитиве и вполне здоров.

stepamarselstepamarsel
Степа Марсель поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
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Также артист, который уже однажды выступал перед Примадонной на свадьбе её внука Никиты Преснякова, просит друзей и поклонников по теории пяти рукопожатий передать ей его видео "Миллион алых роз", которое он записал и смонтировал к юбилею певицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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