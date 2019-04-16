2019-04-16T16:19:56+03:00
Общество

Придумай послание потомкам, которое должно появиться на фасаде элитного дома

Застройщик ЖК «Граф Орлов» объявил конкурс для петербуржцев
Маргарита РЫБАКОВА
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Идет конкурс на лучшую надпись, которая появится на фризе парадного фасада жилого комплекса «Граф Орлов». Фото Компании Л1.Идет конкурс на лучшую надпись, которая появится на фризе парадного фасада жилого комплекса «Граф Орлов». Фото Компании Л1.
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Не останьтесь в стороне. У петербуржцев есть уникальная возможность донести послание потомкам. Строительная компания Л1 объявила конкурс на лучшую надпись, которая появится на фризе парадного фасада жилого комплекса «Граф Орлов». Размещенная фраза станет одновременно и приветствием гостям: ее будет видно на Московском проспекте - одной из главных магистралей Санкт-Петербурга. Эта же надпись станет напутствием всем горожанам Северной столицы.

Конкурс проходит в несколько этапов. Первый завершится уже 20 апреля, успевайте! До этой даты принимаются варианты фраз от всех желающих. Надо зайти в официальные группы Компании Л1 в соцсетях и оставить свое предложение. Теперь к требованиям: цитаты, крылатые выражения, авторские высказывания должны содержать не более 116 знаков, при этом быть законченными, не нести негативного подтекста и не быть двусмысленными. Темы на выбор: история, культура, связь времен, традиции, военные победы, достижения нашей страны.

После приема заявок начинается второй этап: сотрудники компании и жильцы комплекса «Граф Орлов» выберут 10 лучших вариантов и представят их на открытое голосование в официальной группе Компании Л1 в ВКонтакте с 27 апреля по 5 мая. Победителя объявят 15 мая, в день рождения компании. Денежный приз, к слову, получит не только обладатель первого места, но и серебряный и бронзовый призер.

Все подробности акции на сайте Компании Л1 и в официальных группах в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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