Придумай послание потомкам, которое должно появиться на фасаде элитного дома

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-16T16:19:56+03:00

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Не останьтесь в стороне. У петербуржцев есть уникальная возможность донести послание потомкам. Строительная компания Л1 объявила конкурс на лучшую надпись, которая появится на фризе парадного фасада жилого комплекса «Граф Орлов». Размещенная фраза станет одновременно и приветствием гостям: ее будет видно на Московском проспекте - одной из главных магистралей Санкт-Петербурга. Эта же надпись станет напутствием всем горожанам Северной столицы.

Конкурс проходит в несколько этапов. Первый завершится уже 20 апреля, успевайте! До этой даты принимаются варианты фраз от всех желающих. Надо зайти в официальные группы Компании Л1 в соцсетях и оставить свое предложение. Теперь к требованиям: цитаты, крылатые выражения, авторские высказывания должны содержать не более 116 знаков, при этом быть законченными, не нести негативного подтекста и не быть двусмысленными. Темы на выбор: история, культура, связь времен, традиции, военные победы, достижения нашей страны.

После приема заявок начинается второй этап: сотрудники компании и жильцы комплекса «Граф Орлов» выберут 10 лучших вариантов и представят их на открытое голосование в официальной группе Компании Л1 в ВКонтакте с 27 апреля по 5 мая. Победителя объявят 15 мая, в день рождения компании. Денежный приз, к слову, получит не только обладатель первого места, но и серебряный и бронзовый призер.

Все подробности акции на сайте Компании Л1 и в официальных группах в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU