Пьяный рецидивист избил двух женщин и мужчину на набережной Макарова

СЕГОДНЯ 16:36 2019-04-16T16:36:36+03:00

После столкновения с хулиганом, петербуржцы оказались в больнице

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Накануне утром, 15 апреля, в одном из учреждений на набережной Макарова в Василеостровском районе Петербурга произошла драка. Пьяный посетитель избил троих человек, которые сделали ему замечание. Как стало известно во вторник, 16 апреля, хулиган задержан, пострадавшие в больнице.

- В половину первого часа дня 15 апреля на набережной Макарова был задержан 32-летний гражданин в состоянии сильного алкогольного опьянения, - сообщила пресс-служба Росгвардии Петербурга.

Перед этим пьяный мужчина зашел в учреждение и начал попросту «барагозить»: кричать, шуметь и несдержанно себя вести. На это ему сделали замечание, однако хулиган воспринял это как личную обиду и избил 52-летнего мужчину и двух 59-летних женщин.

Разнимать драку принялись сотрудники учреждения. Они быстро вызвали росгвардейцев, который задержали хулигана и отпели его в полицию.

Оказалось, что пьяный дебошир – ранее судим за угрозу убийством, причинение тяжкого вреда, а также применение насилия в отношении представителя власти.

Что касается троих пострадавших, то они были госпитализированы в Покровскую и Мариинскую больницы Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU