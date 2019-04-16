В офисе петербургской электроэнергетической компании полиция нашла крупную партию наркотиков

СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-16T18:39:50+03:00

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Сотрудники полиции Петербурга неожиданно обнаружили в офисе одной из электроэнергетических компаний города необычный «сюрприз». Как стало известно во вторник, 16 апреля, в помещении был спрятан пакет с наркотиками в особо крупном размере.

- Сотрудники полиции Калининского района Петербурга 5 апреля провели осмотр в помещении офиса электроэнергетической компании на улице Михайлова. Во время проверки в одном из сейфов они обнаружили пакет с наркотиками, - сообщили в пресс-службе главного управления МВД Северной столицы.

Экспертиза установила, что в свертке находился гашиш массой около 60 граммов. После того, как наркотики были найдены, полиция задержала по подозрению в хранении запрещенных веществ 44-летнюю сотрудницу организации. Женщину подробно допросили и отпустили из участка. Предварительно подозреваемая подписала документ о невыезде за пределы Петербурга.

Следственное управление по факту находки возбудил уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU