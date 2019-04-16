Петербуржцы смогут потратить материнский капитал на строительство дачного дома

СЕГОДНЯ 19:46 2019-04-16T19:46:54+03:00

Петербуржцы теперь могут тратить маткапитал на строительство садового дома Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Петербурге изменился закон о материнском капитале и социальный кодекс. Власти города расширили перечень того, на что можно потратить социальную денежную поддержку. Теперь многодетные семьи смогут вложить средства в строительство садового дома. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщила пресс-служба Смольного.

Закон об изменениях подписал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Отмечается, что теперь многодетные семьи смогут справиться с одной из своих проблем – организация летнего отдыха.

- Это значительно расширит сферу применения многодетными семьями дополнительной меры социальной поддержки в виде материнского капитала в Петербурге, - сообщили в администрации Северной столицы.

Так, материнский капитал можно теперь тратить не только на покупку садового участка, но и на строительство там загородного дома для всей семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU