Пьяная пара потеряла полуторагодовалую дочь у Южного рынка

СЕГОДНЯ 20:07 2019-04-16T20:07:31+03:00

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В ночь на вторник, 16 апреля, в полицию Московского района Петербурга обратился 45-летний мужчина. По телефону он рассказал правоохранителям, что нашел коляску с ребенком – девочку полутора лет. Как оказалось, малышку потеряли ее пьяные родители.

- Петербуржец рассказал полицейским, что на углу улиц Орджоникидзе и Пулковской, недалеко от Южного рынка, стоит коляска с ребенком. Сначала рядом с ней стоял некий пьяный мужчина, который заявлял, что он «друг родителей девочки». Но потом он неожиданно ушел, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Полицейский вызвали «скорую» и отправили «потеряшку» в детскую больницу имени Филатова.

Одновременно с первым звонком, в полицию поступил второй – от 26-летней петербурженки. Заплетающимся от алкоголя языком женщина рассказала, что оставила мужа с дочерью в коляске возле Южного рынка, а сама пошла домой на проспект Космонавтов вместе со своим старшим сыном. Спустя какое-то время пришел ее пьяный суженный и заявил, что потерял дочь. При этом он еще и избил свою жену.

Полицейский забрали обоих родителей, которые вели себя очень буйно, в отделение полиции. Документов на детей у них не оказалось, в квартире царила разруха и антисанитария.

На данный момент оба ребенка находятся в больнице. Семейкой займутся служба по делам несовершеннолетних и органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU