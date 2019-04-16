2019-04-16T20:07:31+03:00
Происшествия

Пьяная пара потеряла полуторагодовалую дочь у Южного рынка

Службы Петербурга отобрали у непутевых родителей второго ребенка
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Пьяные петербуржцы потеряли коляску с ребенком на улице у Южного рынкаПьяные петербуржцы потеряли коляску с ребенком на улице у Южного рынкаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В ночь на вторник, 16 апреля, в полицию Московского района Петербурга обратился 45-летний мужчина. По телефону он рассказал правоохранителям, что нашел коляску с ребенком – девочку полутора лет. Как оказалось, малышку потеряли ее пьяные родители.

- Петербуржец рассказал полицейским, что на углу улиц Орджоникидзе и Пулковской, недалеко от Южного рынка, стоит коляска с ребенком. Сначала рядом с ней стоял некий пьяный мужчина, который заявлял, что он «друг родителей девочки». Но потом он неожиданно ушел, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Полицейский вызвали «скорую» и отправили «потеряшку» в детскую больницу имени Филатова.

Одновременно с первым звонком, в полицию поступил второй – от 26-летней петербурженки. Заплетающимся от алкоголя языком женщина рассказала, что оставила мужа с дочерью в коляске возле Южного рынка, а сама пошла домой на проспект Космонавтов вместе со своим старшим сыном. Спустя какое-то время пришел ее пьяный суженный и заявил, что потерял дочь. При этом он еще и избил свою жену.

Полицейский забрали обоих родителей, которые вели себя очень буйно, в отделение полиции. Документов на детей у них не оказалось, в квартире царила разруха и антисанитария.

На данный момент оба ребенка находятся в больнице. Семейкой займутся служба по делам несовершеннолетних и органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге продается исторический особняк за 130 миллионов рублей
Женщина с ребенком устроила массовое ДТП на севере Петербурга
Двухлетняя петербурженка попала в больницу после укуса бурундука
Петербуржцы смогут потратить материнский капитал на строительство дачного дома
На Дворцовой площади пройдет пять репетиций парада 9 мая
В офисе петербургской электроэнергетической компании полиция нашла крупную партию наркотиков
Пьяный рецидивист избил двух женщин и мужчину на набережной Макарова
Придумай послание потомкам, которое должно появиться на фасаде элитного дома
Степа Марсель опубликовал видеооткрытку к юбилею Аллы Пугачевой
Съезды с КАД на Выборгское шоссе перекроют на пять дней
Купол дома Зингера подсветили в цвета французского флага из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери
После смертельной аварии на Камышовой улице заведено уголовное дело
«Опустошены»: «Зенит» отреагировал на пожар в Нотр-Дам де Пари
От зимней грязи в Петербурге отмыли 965 улиц
В Ленобласти от клещей пострадали 22 человека, в том числе 9 детей
У Фонда имущества отобрали единоличное право на продажу городской собственности
В Петербурге открыли памятник Николаю Гумилеву
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 16 апреля: Тепло, ясно, ветер умеренный
«Волга» насмерть сбила жительницу Волхова
В Петербурге поддержат негосударственные образовательные услуги
В Петербурге полицейские получили реальные сроки за пытки задержанных