2019-04-16T20:43:48+03:00
Происшествия

Двухлетняя петербурженка попала в больницу после укуса бурундука

Грызун напал на девочку в зоопарке торгового центра
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге двухлетнюю девочку укусил бурундукВ Петербурге двухлетнюю девочку укусил бурундукФото: Иван ВИСЛОВ
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Поход в зоопарк для маленькой жительницы Петербурга закончился болью и страданием. Двухлетняя девочка в понедельник, 15 апреля, попала в больницу после укуса бурундука. Грызуна ребенок встретил в частном зоопарке торгового комплекса «Охта молл» в Красногвардейском районе города.

- В детскую больницу имени Филатова 15 апреля привезли девочку двух лет от роду. Направили ребенка в медучреждение из поликлиники, - пишет «Мойка78».

Как оказалось, ребенка цапнул за палец на правой руке бурундук. Ничего страшного не произошло. Состояние маленькой пациентки оценивается как удовлетворительное. Сейчас малышка находится в отделении травматологии.

Родители девочки предъявлять претензий к зоопарку не стали. Они понимают, что животное проявило свой характер и руководство к этому не имеет отношения. Однако правоохранители все же начали проводить проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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