2019-04-16T21:17:35+03:00
Происшествия

Женщина с ребенком устроила массовое ДТП на севере Петербурга

Водитель не заметила стоящие впереди машины [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге водитель "Соляриса" въехала на скорости в стоящие машиныВ Петербурге водитель "Соляриса" въехала на скорости в стоящие машиныФото: Олег ЗОЛОТО
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Рано утром во вторник, 16 апреля, в Калининском районе Петербурга произошло массовое ДТП. На Кушелевской дороге около семи часов утра столкнулись сразу три машины. По словам очевидцев, аварию спровоцировала женщина, которая «летела» за рулем автомобиля с маленьким ребенком на переднем сидении.

На Кушелевской дороге петербурженка устроила массовое ДТП.

- Сегодня утром на Кушелевской дороге на красном «Солярисе» женщина 48 лет, получившая права 4 года назад, не поняла - чего это всё стоят, когда она летит, - написали свидетели ДТП в социальной сети.

Рядом с водителей на переднем сиденье в кресле сидел ребенок. Возраст малыша не уточняется.

На ролике с видеорегистратора видно, как поток автомобилей встал на дороге, по всей видимости, перед светофором. Вдруг, «Солярис» на скорости въезжает в стоящий впереди автомобиль, а тот задевает следующий.

Благо, с ребенком в «Солярисе» все хорошо. А вот женщине не повезло – ее забрала скорая в состоянии средней тяжести с ушибом грудной клетки и носа.

Также пострадал 35-летний водитель «Фольксваген Поло». У него рана на лице и различные травмы по телу. Еще один участник ДТП 55-летний петербуржец за рулем «Рено Логан» отделался легким испугом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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