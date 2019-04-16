В Петербурге продается исторический особняк за 130 миллионов рублей
Российский аукционный дом во вторник, 16 апреля, выставил на торги историческое здание, которое раньше находилось в распоряжении ликвидируемого коммерческого банка «Финансовый капитал». Трехэтажное здание, более известное как особняк Щеглова, является объектом культурного наследия. Начальная цена за дом – 128,1 миллионов рублей.
- Особняк Щеглова – нынче трехэтажное офисное здание общей площадью почти 765 квадратных метров с прилегающим земельным участком в 373 «квадратов» находится на Садовой улице, дом 121А недалеко от площади Тургенева и Репина, - говорится на сайте аукционного дома.
Отмечается, что здание на одной из центральных улиц Петербурга, находится в хорошем состоянии. Особняк был построен в 1831 году по проекту архитектора Доминико Квадри.
Торги будут проходить на электронной торговой площадке ЭТП РА с 5 апреля по 27 июля. Предполагается, что здание может подойти под любые коммерческие цели: штаб-квартиру, офисный или медицинский центр.
ИСТОЧНИК KP.RU