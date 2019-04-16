2019-04-16T21:42:38+03:00
Общество

В Петербурге продается исторический особняк за 130 миллионов рублей

Трехэтажный дом Щеглова на Садовой улице выставили на торги
Лилия КОЗЛОВА
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Особняк Щеглова на Садовой улице продадут за 130 миллионов Фото: Российский аукционный домОсобняк Щеглова на Садовой улице продадут за 130 миллионов Фото: Российский аукционный дом
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Российский аукционный дом во вторник, 16 апреля, выставил на торги историческое здание, которое раньше находилось в распоряжении ликвидируемого коммерческого банка «Финансовый капитал». Трехэтажное здание, более известное как особняк Щеглова, является объектом культурного наследия. Начальная цена за дом – 128,1 миллионов рублей.

- Особняк Щеглова – нынче трехэтажное офисное здание общей площадью почти 765 квадратных метров с прилегающим земельным участком в 373 «квадратов» находится на Садовой улице, дом 121А недалеко от площади Тургенева и Репина, - говорится на сайте аукционного дома.

Отмечается, что здание на одной из центральных улиц Петербурга, находится в хорошем состоянии. Особняк был построен в 1831 году по проекту архитектора Доминико Квадри.

Торги будут проходить на электронной торговой площадке ЭТП РА с 5 апреля по 27 июля. Предполагается, что здание может подойти под любые коммерческие цели: штаб-квартиру, офисный или медицинский центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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